У Зеленского отчитались, сколько оккупанты на Донбассе в этом году нарушали перемирие

Сообщения о потерях среди украинских военных на Донбассе поступают еженедельно

Сообщения о потерях среди украинских военных на Донбассе поступают еженедельно

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С начала 2021 года пророссийские войска более 570 раз нарушили режим тишины в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец во время встречи с главой представительства НАТО в Украине, сообщения о потерях среди украинских военных на Донбассе поступают еженедельно.

"Российская Федерация не придерживается международных договоренностей и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате. Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года", — сказал он.

Напомним, за прошлые сутки российские наемники совершили ряд провокаций на Донбассе.