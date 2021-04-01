У Зеленського відзвітували, скільки окупанти на Донбасі цього року порушували перемир'я

Повідомлення про втрати серед українських військових на Донбасі надходять щотижня

Повідомлення про втрати серед українських військових на Донбасі надходять щотижня

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З початку 2021 року проросійські війська понад 570 разів порушили режим тиші в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець під час зустрічі з главою представництва НАТО в Україні, повідомлення про втрати серед українських військових на Донбасі надходять щотижня.

"Російська Федерація не дотримується міжнародних домовленостей та всіляко демонструє небажання вести діалог у форматі Тристоронньої контактної групи і в Нормандському форматі. Російська сторона намагається зірвати мирний процес, а також режим повного і всеосяжного припинення вогню, встановлений 27 липня 2020 року", — сказав він.

Нагадаємо, минулої доби російські найманці здійснили низку провокацій на Донбасі.