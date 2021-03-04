Год правительства Шмыгаля. Как Украина превратилась в президентскую республику

RegioNews в своем новом спецпроекте оценил работу Кабмина

RegioNews в своем новом спецпроекте оценил работу Кабмина

Сегодня, 4 марта, Кабмин Дениса Шмыгаля празднует день рождения. В украинских реалиях один год — это достаточно почтенный возраст для правительства. Мы оценили как работу самого премьера, так и его подопечных министров и одного в.и.о.

Работу оценивали по четырем направлениям: внешняя, внутренняя, социально-экономическая и гуманитарная политика. В итоге оказалось, что этот состав правительства многим запомнился прежде всего своей бесхарактерностью, а его руководитель в глазах украинцев так и остался малоизвестным.

Такие оценки подкрепляются социологией. Например, последние исследования КМИС зафиксировали, что минимум 30% респондентов вообще не знают, кто такой Шмыгаль. Кстати, в тех же исследованиях есть данные относительно экс-премьера Владимира Гройсмана. Кто такой Гройсман, не знают лишь 5% респондентов, хотя он уже полтора года не занимает никаких должностей в органах власти.

Разгадка в том, что правительство Шмыгаля, в отличие от правительства Гройсмана, вообще не является самостоятельным игроком. Современная эволюция госуправления дошла до того, что Банковая даже не дублирует функции правительства, а непосредственно руководит Кабмином, который стал для нее полностью ручным органом. И если уж говорить о лице правительства Шмыгаля, то это — лицо Офиса президента Владимира Зеленского.

Полное исследование работы Кабмина и его министров читайте в проекте: Год правительства Шмыгаля.