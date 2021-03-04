Рік уряду Шмигаля. Як Україна перетворилася в президентську республіку

RegioNews у своєму новому спецпроєкті оцінив роботу Кабміну

RegioNews у своєму новому спецпроєкті оцінив роботу Кабміну

Сьогодні, 4 березня, Кабмін Дениса Шмигаля святкує день народження. В українських реаліях один рік — це досить поважний вік для уряду. Ми оцінили як роботу самого прем’єра, так і його підопічних міністрів і одного т.в.о.

Роботу оцінювали за чотирма напрямками: зовнішня, внутрішня, соціально-економічна та гуманітарна політика. У підсумку виявилося, що цей склад уряду багатьом запам’ятався насамперед своєю безхарактерністю, а його очільник в очах українців так і залишився маловідомим.

Такі оцінки, підкріплюються соціологією. Наприклад, останні дослідження КМІС зафіксували, що мінімум 30% респондентів взагалі не знають, хто такий Шмигаль. До речі, у тих же дослідженнях є дані щодо експрем’єра Володимира Гройсмана. Хто такий Гройсман, не знають лише 5% респондентів, хоча він вже півтора року не має жодних посад в органах влади.

Розгадка в тому, що уряд Шмигаля, на відміну від уряду Гройсмана, взагалі не є самостійним гравцем. Сучасна еволюція держуправління дійшла до того, що Банкова навіть не дублює функції уряду, а безпосередньо керує Кабміном, який став для неї повністю ручним органом. І якщо вже казати про обличчя уряду Шмигаля, то це — обличчя Офісу президента Володимира Зеленського.

Повне дослідження роботи Кабміну та його міністрів читайте у проєкті: Рік уряду Шмигаля.