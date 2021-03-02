Сутки в ООС: боевики семь раз обстреливали украинские позиции

Враг применял запрещенное вооружение

Враг применял запрещенное вооружение

В течение минувших суток, 1 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Павлополя и Красногоровки – еще и со станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, вблизи Красногоровки захватчики обстреливали наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из стрелкового оружия.

Неподалеку Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов – боевое травмирования", - сообщили в штабе.

Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают необходимую медицинскую помощь военные врачи.

Неподалеку Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования РФ дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Во время патрулирования неподконтрольных правительству Украины территорий, СММ ОБСЕ зафиксировала 12 единиц вооружения и военной техники, которые размещены с нарушениями установленных линий отвода и 16 единиц ВВТ за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Вблизи населенного пункта Троицкое вооруженные формирования РФ продолжают достраивать существующие и строят новые укрепления в направлении позиций ВСУ. С целью не допущения эскалации конфликта, украинская сторона СЦКК обратилась к представителям СММ ОБСЕ с просьбой провести мониторинг указанных районов и призвать представителей ОРЛО немедленно прекратить работы.

По состоянию на 7 часов утра 2 марта, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на Донбассе было зафиксировано три нарушения "тишины”.