Фельдман поддержал депутата горсовета Харькова, которого ударили на сессии
Народный депутат Украины (фракция ОПЗЖ) выразил поддержку депутату городского совета Харькова Никите Роженко и активу партии ОПЗЖ, которые вчера во время сессии городского совета Харькова подверглись нападению активистов Нацкорпуса.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Фельдмана.
"Я хотел бы поддержать Никиту Роженко, депутата Харьковского городского совета от партии Шария, и актив партии ОПЗЖ, который подвергся нападению радикалов. И так, прямо на сессии городского совета сегодня пытались избить депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика, потом на Никиту Роженко напал активист Нацкорпуса Данил Положух, а рядом был замечен Константин Немичев, известный харьковчанам тем, что его люди стреляли в журналиста одного их харьковских телеканалов. В это время на площади толпа радикалов напала на сторонников партии ОПЗЖ", - отмечает народный депутат.
Фельдман подчеркнул, что в это время "реальных действий правоохранительных органов замечено не было".
"В нашей стране есть свобода слова, слобода политической конкуренции, но только не в Харькове, только не при и.о. мэра Терехове. Но так будет не всегда, заигрывания с радикалами до добра не доведут. Харьков вам докажет, что здесь беспредел и радикалы никогда рулить не будут", - заявляет Фельдман и добавляет: "Я, как народный депутат Украины, призываю правоохранительные органы дать оценку действиям Нацкорпуса на сессии городского совета Харькова, чтобы пресечь подобные выходки бойцов радикальных организаций".
Ранее сообщалось, что в Харькове под горсоветом подрались сторонники ОПЗЖ с проукраинскими активистами.