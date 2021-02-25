11:58  25 февраля
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе
10:32  25 февраля
Фельдман поддержал депутата горсовета Харькова, которого ударили на сессии
08:11  25 февраля
Манипуляторы и провокаторы: штаб ООС обвинил боевиков в нарушении режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2021, 10:32 1450

Фельдман поддержал депутата горсовета Харькова, которого ударили на сессии

25 февраля 2021, 10:32 1450
Читайте також українською мовою
Народный избранник отметил, что "реальных действий правоохранительных органов не было замечено"
Народный избранник отметил, что "реальных действий правоохранительных органов не было замечено"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Украины (фракция ОПЗЖ) выразил поддержку депутату городского совета Харькова Никите Роженко и активу партии ОПЗЖ, которые вчера во время сессии городского совета Харькова подверглись нападению активистов Нацкорпуса. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook Фельдмана.

"Я хотел бы поддержать Никиту Роженко, депутата Харьковского городского совета от партии Шария, и актив партии ОПЗЖ, который подвергся нападению радикалов. И так, прямо на сессии городского совета сегодня пытались избить депутата от ОПЗЖ Андрея Лесика, потом на Никиту Роженко напал активист Нацкорпуса Данил Положух, а рядом был замечен Константин Немичев, известный харьковчанам тем, что его люди стреляли в журналиста одного их харьковских телеканалов. В это время на площади толпа радикалов напала на сторонников партии ОПЗЖ", - отмечает народный депутат.

Фельдман подчеркнул, что в это время "реальных действий правоохранительных органов замечено не было".

"В нашей стране есть свобода слова, слобода политической конкуренции, но только не в Харькове, только не при и.о. мэра Терехове. Но так будет не всегда, заигрывания с радикалами до добра не доведут. Харьков вам докажет, что здесь беспредел и радикалы никогда рулить не будут", - заявляет Фельдман и добавляет: "Я, как народный депутат Украины, призываю правоохранительные органы дать оценку действиям Нацкорпуса на сессии городского совета Харькова, чтобы пресечь подобные выходки бойцов радикальных организаций".

Ранее сообщалось, что в Харькове под горсоветом подрались сторонники ОПЗЖ с проукраинскими активистами.

ОПЗЖ Харьков горсовет Нацкорпус активисты депутаты

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua