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25 лютого 2021, 10:32 1192

Фельдман підтримав депутата міськради Харкова, якого вдарили на сесії

25 лютого 2021, 10:32 1192
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Народний обранець зазначив, що "реальних дій правоохоронних органів не було помічено"
Народний обранець зазначив, що "реальних дій правоохоронних органів не було помічено"
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат України (фракція ОПЗЖ) висловив підтримку депутату міської ради Харкова Микиті Роженку й активу партії ОПЗЖ, які вчора під час сесії міської ради Харкова зазнали нападу активістів Нацкорпусу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Фельдмана.

"Я хотів би підтримати Микиту Роженка, депутата Харківської міської ради від партії Шарія, і актив партії ОПЗЖ, який піддався нападу радикалів. І так, прямо на сесії міської ради сьогодні намагалися побити депутата від ОПЗЖ Андрія Лесика, потім на Микиту Роженка напав активіст Нацкорпусу Данило Положух, а поруч був помічений Костянтин Немічев, відомий харків'янам тим, що його люди стріляли в журналіста одного з харківських телеканалів. У цей час на площі натовп радикалів напав на прихильників партії ОПЗЖ", - зазначає народний депутат.

Фельдман підкреслив, що в цей час "реальних дій правоохоронних органів помічено не було".

"У нашій країні є свобода слова, слобода політичної конкуренції, але тільки не в Харкові, тільки не при в. о. мера Терехові. Але так буде не завжди, загравання з радикалами до добра не доведуть. Харків вам доведе, що тут беззаконня і радикали ніколи рулити не будуть", - заявляє Фельдман і додає: "Я, як народний депутат України, закликаю правоохоронні органи дати оцінку діям Нацкорпусу на сесії міської ради Харкова, щоб присікти подібні витівки бійців радикальних організацій".

Раніше повідомлялося, що у Харкові під міськрадою побилися прихильники ОПЗЖ з проукраїнськими активістами.

ОПЗЖ Харьків горсовет Нацкорпус активісти депутати

 
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