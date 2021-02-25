Фельдман підтримав депутата міськради Харкова, якого вдарили на сесії

Народний обранець зазначив, що "реальних дій правоохоронних органів не було помічено"

Народний обранець зазначив, що "реальних дій правоохоронних органів не було помічено"

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook Фельдмана.

"Я хотів би підтримати Микиту Роженка, депутата Харківської міської ради від партії Шарія, і актив партії ОПЗЖ, який піддався нападу радикалів. І так, прямо на сесії міської ради сьогодні намагалися побити депутата від ОПЗЖ Андрія Лесика, потім на Микиту Роженка напав активіст Нацкорпусу Данило Положух, а поруч був помічений Костянтин Немічев, відомий харків'янам тим, що його люди стріляли в журналіста одного з харківських телеканалів. У цей час на площі натовп радикалів напав на прихильників партії ОПЗЖ", - зазначає народний депутат.

Фельдман підкреслив, що в цей час "реальних дій правоохоронних органів помічено не було".

"У нашій країні є свобода слова, слобода політичної конкуренції, але тільки не в Харкові, тільки не при в. о. мера Терехові. Але так буде не завжди, загравання з радикалами до добра не доведуть. Харків вам доведе, що тут беззаконня і радикали ніколи рулити не будуть", - заявляє Фельдман і додає: "Я, як народний депутат України, закликаю правоохоронні органи дати оцінку діям Нацкорпусу на сесії міської ради Харкова, щоб присікти подібні витівки бійців радикальних організацій".

Раніше повідомлялося, що у Харкові під міськрадою побилися прихильники ОПЗЖ з проукраїнськими активістами.