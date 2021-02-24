Оккупанты обстреляли Хутор Свободный, погиб мирный житель

Мирное население обстреливали из станковых противотанковых гранатометов и дистанционно минировали населенный пункт

Мирное население обстреливали из станковых противотанковых гранатометов и дистанционно минировали населенный пункт

Фото из открытых источников

Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года рождения, на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В штабе сообщают, что 23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз цинично нарушили режим прекращения огня и кроме обстрелов наших позиций из запрещенного вооружения, открыли огонь и по Хутору Свободному, что на Луганщине. Для обстрелов мирного населения оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы, а также произвели дистанционное минирование населенного пункта. Под огонь российско-оккупационных войск попал мирный житель 1947 года рождения. Около 17.25 на его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения.

Первая медицинская помощь пострадавшему была оказана военными медиками, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. Медики несколько часов подряд пытались спасти жизнь мужчины, и, к сожалению, от тяжелых ранений он скончался.

Такие дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей, - сообщают в штабе ООС.

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23 лютого збройні формування Російської Федерації вкотре цинічно порушили режим припинення вогню та крім обстрілів наших... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, February 23, 2021

Как сообщалось, зафиксировано двадцать нарушений за сутки: в ООС сообщают о двух раненых и одного погибшего. Боевики били из всех видов вооружений.