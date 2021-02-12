Кто сколько получает в Офисе Зеленского: стали известны зарплаты за январь

Должностной оклад президента Украины составляет 28 тысяч грн

Должностной оклад президента Украины составляет 28 тысяч грн

Офис президента

В январе 2021-го года размер зарплаты президента Украины Владимира Зеленского составил 22,5 тысячи грн. При этом самую высокую заработную плату из состава Офиса президента получил руководитель аппарата Алексей Днепров — 74,3 тысяч грн.

Об этом свидетельствуют данные портала spending.gov.ua, передает RegioNews.

Всего в прошлом месяце в общей сумме работникам офиса президента перечислили более 14 миллионов грн. Так, заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко получил 59,8 тысячи гривен, Андрей Ермак — 37 тысячи грн, Юлия Свириденко — 35,2 тысячи грн, Юлия Соколовская — 33,5 тысячи грн, Андрей Смирнов — 30,6 тысяч грн.

При этом самая маленькая зарплата у Олега Татарова, который получил 21,9 тысячи грн.

Известно, что должностной оклад президента Украины составляет 28 тысяч грн.

Ранее сообщалось, что Найем в "Укроборонпроме" за год заработал более трех миллионов гривен.