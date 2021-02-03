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03 февраля 2021, 15:01 630

"Слуга народа" Павлюк задекларировал 2 млн гривен непонятных "выигрышей"

03 февраля 2021, 15:01 630
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Фирмы, которые платили деньги депутату, имеют одинаковые юридические адреса и одних владельцев
Фирмы, которые платили деньги депутату, имеют одинаковые юридические адреса и одних владельцев
Фото: из открытых источниковФото: Facebook
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Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк внес в декларацию сведения о выигрыше на общую сумму 1 939 868 гривен.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Деньги на счет народного депутата поступили в один день шестью различными платежами от шести различных фирм.

Но, как оказалось, предприятия, которые выплатили Павлюку деньги, отличаются только названием. Нашему телеграм-каналу удалось выяснить, что эти фирмы имеют одинаковые юридические адреса и одних собственников", - говорится в сообщении.

Также журналисты напоминают, что полгода назад Максим Павлюк уже декларировал подобные выигрыши в лотерею, тогда сумма составила 900 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что более 10 тысяч чиновников не накажут за непредставление деклараций.

деньги Слуга народа декларации коррупция депутат Максим Павлюк

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