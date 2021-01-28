Парламент дал добро на запуск COVID-вакцинации в Украине

На это время ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний

На это время ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний

Фото из открытых источников

Верховная Рада приняла за основу законопроект о запуске вакцинации от коронавирус в Украине. Речь идет о проект №4613.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента. За документ проголосовали 318 нардепов. Спикер ВР Дмитрий Разумков отметил, что между первым и вторым чтением в закон необходимо внести правки. По его словам, голосование за второе чтение проекта состоится уже завтра по процедуре Ad hoc. В настоящее время ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования. Этот проект предусматривает в украинском законодательстве такой режим. Закон необходим для регистрации вакцин в Украине. Документ предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях: имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;

разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере одной из этих стран) согласно национальному законодательству страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицирован Всемирной организацией здравоохранения;

известная потенциальная польза лекарственного средства;

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы. При наличии этих обстоятельств вакцину могут зарегистрировать для экстренного медицинского применения в течение срока, пока заявитель предоставит информацию и результаты завершенных клинических исследований. Регистрационное удостоверение выдается сроком на 1 год с возможностью продления еще на 1 год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до 5 лет. Напомним, в Минздраве уверяют, что доступ к вакцине от COVID-19 будет у каждого украинца.

.