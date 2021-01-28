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28 січня 2021, 11:45 164

Парламент дав добро на запуск COVID-вакцинації в Україні

28 січня 2021, 11:45 164
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На цей час жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань
На цей час жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про запуск вакцинації від коронавірусу в Україні. Йдеться про проєкт №4613.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За документ проголосували 318 нардепів.

Спікер ВР Дмитро Разумков зазначив, що між першим і другим читанням до закону необхідно внести правки. За його словами, голосування за друге читання проєкту відбудеться вже завтра по процедурі Ad hoc.

На цей час жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань. Щеплення у ЄС, США та інших країнах почалися у режимі екстреного використання.

Цей проєкт передбачає в українському законодавстві такий режим. Закон необхідний для реєстрації вакцин в Україні.

Документ надає уряду право реєструвати вакцини для використання при наступних умовах:

  • наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань;
  • дозвіл на екстрене застосування надано компетентним органом США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, КНР, Індії або Європейського союзу (принаймні однією з цих країн) відповідно до національного законодавства країни надання дозволу або лікарський засіб, перекваліфікований Всесвітньою організацією охорони здоров'я;
  • відома потенційна користь лікарського засобу;
  • не існує адекватної, схваленої й доступної альтернативи.

При наявності цих обставин вакцину можуть зареєструвати для екстреного медичного застосування протягом терміну, поки заявник надасть інформацію і результати завершених клінічних досліджень.

Реєстраційне посвідчення видається терміном на 1 рік з можливістю продовження ще на 1 рік. Після виконання всіх зобов’язань, наданих заявником у встановлений термін, дію такого посвідчення можуть подовжити до 5 років.

Нагадаємо, у МОЗ запевняють, що доступ до вакцини від COVID-19 буде у кожного українця.

Україна вакцина Верховна Рада нардеп парламент
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