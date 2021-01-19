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19 января 2021, 20:58 5

Беспорядки в Новых Санжарах: пятеро фигурантов из 13-ти осуждены к лишению свободы

19 января 2021, 20:58 5
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Еще 6 получили обязательство уплатить штрафы, двое освобождены от уголовной ответственности
Фото ТСН.ua
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На Полтавщине приняты судебные решения в отношении активных участников массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах в феврале 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Пятеро из 13 фигурантов, от действий которых пострадали сотрудники полиции в Новых Санжарах в феврале 2020 года, были приговорены к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием на год.

На Полтавщине приняты судебные решения в отношении активных участников массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах в феврале 2020 года. Пятеро из 13 фигурантов, от действий которых пострадали сотрудники полиции, были приговорены к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием на год. При принятии решения суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания. Четырех участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух лиц, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что также суд, руководствуясь ст. 48 Уголовного кодекса Украины, удовлетворил ходатайство процессуального руководства и органов досудебного расследования относительно освобождения от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершившим уголовное правонарушение и перестали быть общественно опасными.

Ранее сообщалось, что 21 февраля состоялись столкновения в Новых Санжарах: есть задержанные, начато два уголовных производства. На Полтавщине группы агрессивно настроенных людей спровоцировали столкновение из-за поселения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре "Новые Санжары".

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