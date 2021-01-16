Кравчук прокомментировал заявление боевиков о передаче Украине пленных

По его словам, сама ситуация является желанием России отойти от договоренностей

По его словам, сама ситуация является желанием России отойти от договоренностей

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Заявление оккупантов с ОРДЛО о передаче Украине пленных является попыткой уклониться от договоренностей. И в целом является странной ситуацией.

Как сообщает RegioNews, об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук.

Он приветствовал сам факт возвращения украинцев на подконтрольную территорию Украине. Но подчеркнул, что сама ситуация является желанием России отойти от договоренностей.

"Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан определенного государства физическому лицу. Я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта", - сказал Кравчук.

Он также добавил, что до урегулирования конфликта может привести только работа в Нормандском формате.

"Любые попытки уклониться от выполнения договоренностей не будут иметь никакого успеха, ни поддержки у глав государств-партнеров и руководства международных организаций", - отметил Кравчук.

Напомним, 16 января СМИ так называемых "ДНР/ЛНР" сообщили о передаче Украине пленных в одностороннем порядке. Среди них якобы женщины, пожилые люди и люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе украинских войск.