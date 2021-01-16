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16 января 2021, 18:05 385

Степанов рассказал, сколько получит иностранная фирма за свои услуги при закупке вакцины для Украины

16 января 2021, 18:05 385
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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость услуг Crown Agents по закупке вакцин. По его словам, компания берет около 2% от стоимости.

Как сообщает RegioNews, об этом по результатам встречи с министром "РБК-Украина" сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Так, в ходе встречи с нардепами Степанов подтвердил, что правительство планирует закупать вакцины через посредника - компанию Crown Agents.

"Нас взволновала информация, что их услуги могут стоить до 5%, на что министр сказал, что это около 2% и это касается обеспечения логистики - транспортировка в сверхнизких температурах", - рассказала Кравчук.

Напомним, на днях Степанов сообщил, что международная компания Crown Agents будет осуществлять закупки вакцины от COVID-19 для Украины, а не государственное предприятие "Медзакупки", которое было уполномочено на это раньше.

коронавирус Украина вакцина нардеп Министерство
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