Степанов рассказал, сколько получит иностранная фирма за свои услуги при закупке вакцины для Украины
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость услуг Crown Agents по закупке вакцин. По его словам, компания берет около 2% от стоимости.
Как сообщает RegioNews, об этом по результатам встречи с министром "РБК-Украина" сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Так, в ходе встречи с нардепами Степанов подтвердил, что правительство планирует закупать вакцины через посредника - компанию Crown Agents.
"Нас взволновала информация, что их услуги могут стоить до 5%, на что министр сказал, что это около 2% и это касается обеспечения логистики - транспортировка в сверхнизких температурах", - рассказала Кравчук.
Напомним, на днях Степанов сообщил, что международная компания Crown Agents будет осуществлять закупки вакцины от COVID-19 для Украины, а не государственное предприятие "Медзакупки", которое было уполномочено на это раньше.