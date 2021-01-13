Местные коалициады. Кто будет контролировать Херсонский облсовет

Президентская партия на местных выборах в Херсонской области заняла лишь третье место, однако путем серьезных уступок победителям гонки ей удалось избежать полного фиаско и получить руководящее место в президиуме областного совета

Президентская партия на местных выборах в Херсонской области заняла лишь третье место, однако путем серьезных уступок победителям гонки ей удалось избежать полного фиаско и получить руководящее место в президиуме областного совета

В большой степени херсонская ячейка "Слуги народа" частично оправдалась за свои провалы на выборах-2020 перед Банковой, но ценой сдачи собственных интересов в регионе. Получив должность главы облсовета, "слуги" фактически отдали областной центр в единоличное хозяйствование новому мэру Херсона.

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует большинство в облсоветах, а кто там оказывается в оппозиции. В этот раз мы анализируем поствыборную ситуацию на Херсонщине.

Политические особенности

В новый Херсонский областной совет попало семь политических сил и соответственно с результатами выборов эти партии получили следующее количество мест: ОПЗЖ – 15, партия Игоря Колыхаева "Нам тут жити" - 13, "Слуга народа" - 11, "Европейская солидарность" и "Наш край" - по 7, "Батькивщина" - 6, "Блок Владимира Сальдо" - 5.

Руководители Херсонского облсовета предыдущей депутатской каденции упоминались в СМИ довольно часто. Сначала из-за отстранения от должности члена фракции БПП Андрея Путилова, который продержался в кресле спикера меньше года. А впоследствии и в связи с одиозным членом фракции "Батькивщина" Владиславом Мангером, который заменил Путилова в президиуме облсовета, а уже через два года стал объектом обвинений в причастности к организации нападения на. и. о. управляющей делами Херсонского горисполкома Екатерину Гандзюк. Сейчас Мангер находится в СИЗО в ожидании суда.

Херсонщина – один из тех регионов, где достаточно эффективно сработал всеукраинский тренд последних местных выборов: сразу две сугубо региональные политсилы прошли в облсовет – "Партия Игоря Колихаєва "Нам тут жити" и "Блок Владимира Сальдо". Собственно, их лидеры и стали главными конкурентами в борьбе за должность городского головы Херсона. На мэрских выборах во втором туре победил Игорь Колыхаев, который также является народным депутатом, входит в депутатскую группу "За майбутне". А вот Владимиру Сальдо не помогла даже публичная поддержка Юрия Бойко – сопредседателя ОПЗЖ, партии, которая набрала больше всего голосов на выборах в Херсонский облсовет.

В составе нового депутатского корпуса оказалось немало бывших и нынешних чиновников – заместители глав, директора департаментов и начальники управлений ОГА, горсовета и РГА. Между некоторыми политсилами существуют даже семейные отношения – так, отец и сын Эдуард и Даниил Репилевские входят, соответственно, во фракции ОПЗЖ и "Слуги народа". К тому же оба работают в одной аграрной компании "Агробизнес": отец – генеральным, а сын – финансовым директорами. С большой степенью вероятности можно утверждать, что вовсе не идеологические, а именно совместные бизнес-интересы как раз стали главным мотивом и стимулом к созданию нынешнего большинства в Херсонском облсовете.

Коалициада "на троих"

На этапе избирательной гонки и подсчета голосов большинство партий, участвовавших в выборах, долго выясняли отношения в судах, даже дошло до полной смены состава областного теризбиркома. Однако когда структура нового облсовета была окончательно определена, коалиция сформировалась достаточно оперативно. Уже на первой сессии новоизбранный депутатский корпус утвердил единственную поданную кандидатуру на должность председателя областного совета. Им стал выдвиженец "Слуги народа" Александр Самойленко.

Как говорят, не последнюю роль в стремительной карьере бывшего директора Херсонского центрального рынка, который до последнего времени занимал должность замглавы Херсонской ОГА, сыграли его приятельские отношения с первым помощником президента Сергеем Шефиром. Среди личностных достоинств нового главы называют его неконфликтность и умение находить компромиссы между интересами региональных элит. Вероятно, именно на этих его качествах и будет держаться имеющееся большинство в облсовете в ближайшем будущем.

Заместители главы также были проголосованы без публичных дискуссий и в одном пакете. Первым вице-спикером стал Егор Устинов от ОПЗЖ, еще одним первым заместителем главы облсовета – руководителем исполнительного аппарата (наличие таких двух равнозначных должностей является еще одной региональной особенностью Херсонщины) – Юрий Соболевский ("Слуга народа"), заместителем главы – Геннадий Лагута ("Нам тут жити").

Интересно, что в процессе согласования и распределения позиций в коалиции депутаты воспользовались "изобретением" своих предшественников из прошлого созыва, которые ввели должность первого дополнительного вице-спикера. Эта новация пять лет назад дала возможность тогдашнему главе облсовета Путилову собрать необходимое количество голосов за свое назначение. Нет сомнения, что в этот раз эта тактика тоже сработала.

Три политические силы разделили между собой и руководство в постоянных комиссиях облсовета: ОПЗЖ и "СН" достались по три портфеля, "Нам тут жити" - два. Все эти голосования, как и принятие бюджета области на 2021 год, стали результативными благодаря стабильной поддержке в 47 голосов.

Местные нюансы

И все они были бы невозможны без предварительного согласования с распределением руководящих должностей в Херсонском горсовете. Новый мэр Колыхаев взял на себя всю ответственность за состояние дел в областном центре – должности секретаря горсовета, всех заместителей городского главы, а также председателей большинства постоянных комиссий горсовета достались именно его соратникам. "Слуги народа" и ОПЗЖ получили лишь крохи в виде председательства в нескольких не слишком важных комиссиях.

Интересы оппонентов в процессе торгов вообще не рассматривались. "Европейская солидарность", которая в прошлом созыве под брендом БПП имела наибольшее количество депутатов и некоторое время даже своего главу, не принимала участия в голосованиях, официально заявив, что переходит в оппозицию. Херсонская "Батькивщина", которую ныне возглавляет нардеп прошлых созывов Юрий Одарченко и которая сильно потеряла в авторитете из-за "дела Мангера", также осталась вне влияния на региональную политику.

За день до избрания Самойленко главой облсовета, руководитель Херсонской ОГА Юрий Гусев был переведен в столицу на должность генерального директора "Укроборонпрома". Впоследствии депутаты приняли областной бюджет в том виде, в котором его подготовила администрация Гусева. Это, по словам Самойленко, стало "своеобразным жестом доверия" в ОГА.

На чем будет базироваться дальнейшее взаимодействие между представительной и исполнительной властью в регионе, спрогнозировать нетрудно. Однако кто бы не стал преемником Гусева, вряд ли ему стоит ожидать серьезной конфронтации или недоразумений с нынешним облсоветом. По крайней мере, пока новый спикер облсовета будет оберегать тот баланс интересов местных элит, который был заложен между ними во время комплексного распределения должностей на уровне области и ее главного города.