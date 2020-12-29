Ексголова ДФС розповів, звідки у нього взялася премія в 1000% окладу

За словами чиновника, всім так виплачують премії

За словами чиновника, всім так виплачують премії

Фото: з відкритих джерел

Колишній т.в.о. керівника Державної фіскальної служби Денис Гутенко пояснив, чому йому призначили премію в 1000%, через яку йому загрожує арешт.

Як передає RegioNews, про це він написав пост в Facebook.

Через виплату такої премії ексчиновнику загрожує від семи до десяти років з ч. 3 ст. 365 КК України.

Так, за його словами, виплата премії відбувалася в період поділу ДФС на ДПС, Митницю і Податкову міліцію. "Гроші з ДФС на ДПС було перекинуто раніше, ніж за фактом переходили люди в нову структуру. Тому у ДФС періодично не було грошей на виплату зарплати. В якісь місяці надбавка була, в якісь ні. Це залежало від фінансування Мінфіном. Тому в той місяць прийшло фінансування, і була виплачена зарплата персоналу за декілька місяців шляхом підвищення надбавки в одному місяці".

Вся справа в тому, що я був виконуючий обов'язки. І це проблема, якщо не для всіх, то для багатьох держслужбовців з таким статусом. Я тут нічого нового не придумав. Так всім виплачується. І раніше виплачували. Виплачують таким способом всім, а проблеми тільки у мене", - зазначив Гутенко.

Він також розповів, що слідчий ДБР підготував, а прокурор погодив клопотання про взяття Гутенка під варту.

Раніше повідомлялося, виписав собі 1000% премії: ДБР повідомило про підозру ексголові ДФС.