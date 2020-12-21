Кабмин назначил Пинчука временным руководителем Госгеокадастра

21 декабря 2020

Бардак в облсовете: Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса

В Запорожском областном совете два политические клана не могут поделить кресла и уже создали полный коллапс: с обвинениями в захвате власти, самопровозглашенными руководителями местного представительн...