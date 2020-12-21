Кабмин назначил Пинчука временным руководителем Госгеокадастра
Утром состоялось внеочередное заседание правительства
Утром состоялось внеочередное заседание правительства
Кабинет министров Украины в понедельник, 21 декабря, провел внеочередное заседание, где, в частности, назначил исполняющим обязанности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Алексея Пинчука.
Об заседании сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан, передает RegioNews.
Временное исполнение обязанностей председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра возложено на Пинчука Алексея Игоревича (начальник Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Кабмин уволил ряд чиновников в государственных ведомствах.
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