10:49  21 декабря
Уже третью неделю подряд в стране снижается количество больных COVID-19 - Степанов
10:58  21 декабря
В Украине с 1 января вырастет цена на транспортировку газа: какими будут тарифы
08:12  21 декабря
ООС: за сутки 9 нарушений, от обстрелов боевиков пострадал местный житель
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2020, 12:01 3

Кабмин назначил Пинчука временным руководителем Госгеокадастра

21 декабря 2020, 12:01 3
Читайте також українською мовою
Утром состоялось внеочередное заседание правительства
Утром состоялось внеочередное заседание правительства
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины в понедельник, 21 декабря, провел внеочередное заседание, где, в частности, назначил исполняющим обязанности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Алексея Пинчука.

Об заседании сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан, передает RegioNews.

Временное исполнение обязанностей председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра возложено на Пинчука Алексея Игоревича (начальник Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин уволил ряд чиновников в государственных ведомствах.

Кабмин назначение кадры министр парламент Госгеокадастр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Бардак в облсовете: Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса
После Кернеса: кто будет претендовать на руководство Харьковом
Все публикации »
Виктор Андрусив
Виктор Глеба
Кирилл Сазонов
Все блоги »