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21 грудня 2020, 12:01 15

Кабмін призначив Пінчука тимчасовим керівником Держгеокадастру

21 грудня 2020, 12:01 15
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Зранку відбулося позачергове засідання уряду
Зранку відбулося позачергове засідання уряду
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України у понеділок, 21 грудня, провів позачергове засідання, де, зокрема, призначив виконуючим обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Олексія Пінчука.

Про засідання повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Василь Мокан, передає RegioNews.

Тимчасове виконання обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру покладено на Пінчука Олексія Ігоровича (начальник Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру)", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Кабмін звільнив низку посадовців у державних відомствах.

Кабмін призначення кадри міністр парламент Держгеокадастр
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