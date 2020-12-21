Кабмін призначив Пінчука тимчасовим керівником Держгеокадастру
Зранку відбулося позачергове засідання уряду
Зранку відбулося позачергове засідання уряду
Кабінет міністрів України у понеділок, 21 грудня, провів позачергове засідання, де, зокрема, призначив виконуючим обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Олексія Пінчука.
Про засідання повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Василь Мокан, передає RegioNews.
Тимчасове виконання обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру покладено на Пінчука Олексія Ігоровича (начальник Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру)", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Кабмін звільнив низку посадовців у державних відомствах.
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