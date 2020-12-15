Зеленский сегодня на заседании "Слуг народа" будет представлять кандидатуры трех новых министров

Выступление президента запланировано на 18 часов и продлится полчаса

Выступление президента запланировано на 18 часов и продлится полчаса

Фото из открытых источников

Фракция «Слуги народа» проведет сегодня встречу с президентом Владимиром Зеленским в Парковом, где рассмотрят кадровые вопросы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Буквы".

Выступление президента запланировано на 18 часов и продлится пол часа.

После этого будет выступление заместителя главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, которого рассматривают в качестве кандидата на должность первого вице-премьера. У кандидата будет 10 минут на презентацию, а у фракции 20 минут на вопрос.

Также фракции еще раз предлагают поддержать Сергея Шкарлета на министра образования, а Юлию Лапутину (генерал-майор СБУ, кандидат психологических наук, контррозвідниця) – на министра ветеранов.

Ранее сообщалось, что после пленарного заседания Рады 15 декабря, "слуги" планируют собраться на заседание фракции.