Зеленский сегодня на заседании "Слуг народа" будет представлять кандидатуры трех новых министров
Фракция «Слуги народа» проведет сегодня встречу с президентом Владимиром Зеленским в Парковом, где рассмотрят кадровые вопросы.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Буквы".
Выступление президента запланировано на 18 часов и продлится пол часа.
После этого будет выступление заместителя главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, которого рассматривают в качестве кандидата на должность первого вице-премьера. У кандидата будет 10 минут на презентацию, а у фракции 20 минут на вопрос.
Также фракции еще раз предлагают поддержать Сергея Шкарлета на министра образования, а Юлию Лапутину (генерал-майор СБУ, кандидат психологических наук, контррозвідниця) – на министра ветеранов.
Ранее сообщалось, что после пленарного заседания Рады 15 декабря, "слуги" планируют собраться на заседание фракции.