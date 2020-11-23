Почти 30%: ЦИК назвала итоговую явку на местных выборах в 11 городах

Наименьшую явку зафиксировали в Славянске

Наименьшую явку зафиксировали в Славянске

Фото: из открытых источников

Явка избирателей на втором туре голосования за должности городских глав в 11 городах Украины составила 29,53%.

Как передает RegioNews, об этом сообщила ЦИК.

Среди прочего, наибольшая явка зафиксирована в городе Бердянск (39,23%), а также Львове (38,94%) и Дрогобыче (30,21%). В остальных городах, по данным ЦИК, явка на 20:00 составила:

Днепр - 23,93%

Черкассы - 26,02%

Николаев - 28,40%

Ровно - 30,35%

Полтава - 25,52%

Ужгород - 27,94%

Никополь - 24,20%

Славянск - 23,40%

Напомним, что 22 ноября явка избирателей в 11 городах в 16:00 составила 22,5%.

Кроме того, 25 октября, общая явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.