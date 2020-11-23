09:49  23 ноября
В Украине за сутки выявили почти 11 тысяч новых больных COVID-19
10:31  23 ноября
Выборы мэра Львова: Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой
11:59  23 ноября
Выборы мэра Ужгорода: "слуга" Щадей проиграл действующему главе города
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2020, 08:41 16

Почти 30%: ЦИК назвала итоговую явку на местных выборах в 11 городах

23 ноября 2020, 08:41 16
Читайте також українською мовою
Наименьшую явку зафиксировали в Славянске 
Наименьшую явку зафиксировали в Славянске 
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Явка избирателей на втором туре голосования за должности городских глав в 11 городах Украины составила 29,53%.

Как передает RegioNews, об этом сообщила ЦИК.

Среди прочего, наибольшая явка зафиксирована в городе Бердянск (39,23%), а также Львове (38,94%) и Дрогобыче (30,21%). В остальных городах, по данным ЦИК, явка на 20:00 составила:

  • Днепр - 23,93%
  • Черкассы - 26,02%
  • Николаев - 28,40%
  • Ровно - 30,35%
  • Полтава - 25,52%
  • Ужгород - 27,94%
  • Никополь - 24,20%
  • Славянск - 23,40%

Напомним, что 22 ноября явка избирателей в 11 городах в 16:00 составила 22,5%.

Кроме того, 25 октября, общая явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.

выборы голосование ЦИК Кандидат ТИК
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре
Второй тур в Ровно: соревнование двух "темных лошадок"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »