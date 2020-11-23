Почти 30%: ЦИК назвала итоговую явку на местных выборах в 11 городах
Наименьшую явку зафиксировали в Славянске
Наименьшую явку зафиксировали в Славянске
Явка избирателей на втором туре голосования за должности городских глав в 11 городах Украины составила 29,53%.
Как передает RegioNews, об этом сообщила ЦИК.
Среди прочего, наибольшая явка зафиксирована в городе Бердянск (39,23%), а также Львове (38,94%) и Дрогобыче (30,21%). В остальных городах, по данным ЦИК, явка на 20:00 составила:
- Днепр - 23,93%
- Черкассы - 26,02%
- Николаев - 28,40%
- Ровно - 30,35%
- Полтава - 25,52%
- Ужгород - 27,94%
- Никополь - 24,20%
- Славянск - 23,40%
Напомним, что 22 ноября явка избирателей в 11 городах в 16:00 составила 22,5%.
Кроме того, 25 октября, общая явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре
Второй тур в Ровно: соревнование двух "темных лошадок"