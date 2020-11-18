Уманский рассказал о роли Ермака в скандале с дерибаном денег на "Большом строительстве"

Ермак за полтора месяца не смог устроить встречу с Зеленским для обсуждения этой проблемы

Ермак за полтора месяца не смог устроить встречу с Зеленским для обсуждения этой проблемы

Фото: strana.ua

Экс-министр финансов и бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский считает, что за 8 месяцев могли бы быть созданы условия для противостояния второй волне коронавируса. Вместо этого около 36 млрд гривен ушли на "Большое строительство", где были разворованы так называемым "дорожным картелем".

Как передает RegioNews, об этом Уманский заявил в интервью "Стране".

По словам экс-министра, он неоднократно докладывал главе Офиса президента Андрею Ермаку о воровстве, которое происходит на "Большом строительстве", таможне и налоговой.

Он мне сказал: "Не может быть! Ты хочешь сказать, что на "Большой стройке" воруют?!". Говорю, мол, в беспрецедентно больших объемах. Он попросил дать более детальную информацию. Я подготовил ему подробную справку, пообщавшись с игроками рынка. Мы договорились через три дня встретиться и вместе пойти с этим к президенту. Прошло полтора месяца. И ничего", - отметил Уманский.

По его словам, несмотря на то, что фамилия Ермака в документах по разворовыванию не фигурирует, Уманскому удалось найти выходы на представителей Офиса президента в этой схеме.

Знаете главное правило следователей: не копай слишком глубоко, а то на себя выйдешь. Имени Ермака там нет. Но выходы на представителей Офиса президента обнаружились", - добавил он.

Напомним, президентская программа "Большое строительство" несмотря на ее глобальную задумку обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятником коррупции. Откровения уже экс-советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о воровстве из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, отвечающих за программу.