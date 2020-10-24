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24 октября 2020, 18:34 4

Слежка за нардепом Арахамией: полиция возбудила дело

24 октября 2020, 18:34 4
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Сейчас проводится экспертиза для окончательного определения подозрительного предмета
Сейчас проводится экспертиза для окончательного определения подозрительного предмета
Фото из открытых источников
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Полиция возбудила уголовное дело по фактам возможной слежки за народным депутатом Давидом Арахамией.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Сейчас проводится экспертиза для окончательного определения подозрительного предмета.

Дело начато по ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о человеке, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

"Так, 24 октября 2020 в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату Украины, обнаружен подозрительный предмет. Специалисты взрыво-технической службы обследовали предмет и установили, что он не является взрывоопасным", - сообщили в прокуратуре.

Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Предмет был направлен на экспертное исследование.

"По результатам экспертизы относительно обнаруженного предмета будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства", - добавили правоохранители.

Напомним, сегодня народный депутат и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что нашел под колесами своей машины устройство, похожее на устройство для слежения.

Украина прокуратура Слуга народа полиция нардеп
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