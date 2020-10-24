Слежка за нардепом Арахамией: полиция возбудила дело
Полиция возбудила уголовное дело по фактам возможной слежки за народным депутатом Давидом Арахамией.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Сейчас проводится экспертиза для окончательного определения подозрительного предмета.
Дело начато по ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о человеке, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.
"Так, 24 октября 2020 в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату Украины, обнаружен подозрительный предмет. Специалисты взрыво-технической службы обследовали предмет и установили, что он не является взрывоопасным", - сообщили в прокуратуре.
Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Предмет был направлен на экспертное исследование.
"По результатам экспертизы относительно обнаруженного предмета будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства", - добавили правоохранители.
Напомним, сегодня народный депутат и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что нашел под колесами своей машины устройство, похожее на устройство для слежения.