Слежка за нардепом Арахамией: полиция возбудила дело

Сейчас проводится экспертиза для окончательного определения подозрительного предмета

Сейчас проводится экспертиза для окончательного определения подозрительного предмета

Фото из открытых источников

Полиция возбудила уголовное дело по фактам возможной слежки за народным депутатом Давидом Арахамией.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Сейчас проводится экспертиза для окончательного определения подозрительного предмета.

Дело начато по ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о человеке, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

"Так, 24 октября 2020 в полицию Киева поступило сообщение о том, что под автомобилем, который принадлежит народному депутату Украины, обнаружен подозрительный предмет. Специалисты взрыво-технической службы обследовали предмет и установили, что он не является взрывоопасным", - сообщили в прокуратуре.

Предварительно, этим предметом является трекер для отслеживания перемещений автомобиля. Предмет был направлен на экспертное исследование.

"По результатам экспертизы относительно обнаруженного предмета будет определена окончательная квалификация и дальнейшая подследственность уголовного производства", - добавили правоохранители.

Напомним, сегодня народный депутат и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что нашел под колесами своей машины устройство, похожее на устройство для слежения.