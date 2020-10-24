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24 жовтня 2020, 18:34 4

Стеження за нардепом Арахамією: поліція порушила справу

24 жовтня 2020, 18:34 4
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Зараз проводиться експертиза для остаточного визначення підозрілого предмета
Зараз проводиться експертиза для остаточного визначення підозрілого предмета
Фото з відкритих джерел
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Поліція порушила кримінальну справу за фактами можливого стеження за народним депутатом Давидом Арахамією.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Києва, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Зараз проводиться експертиза для остаточного визначення підозрілого предмета.

Справу розпочато за ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

"Так, 24 жовтня 2020 в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить народному депутату України, виявлений підозрілий предмет. Фахівці вибухо-технічної служби обстежили цей предмет і встановили, що він не є вибухонебезпечним", - повідомили в прокуратурі.

Попередньо, цим предметом є трекер для відстеження переміщень автомобіля. Предмет було направлено на експертне дослідження.

"За результатами експертизи щодо виявленого предмета буде визначена остаточна кваліфікація і подальша підслідність кримінального провадження", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат й керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що знайшов під колесами своєї автівки пристрій, схожий на пристрій для стеження.

Україна прокуратура Слуга народа поліція нардеп
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