Местные выборы: полиция открыла 24 новых производства из-за нарушения избирательного процесса

Всего за сутки поступило 256 заявлений и сообщений о нарушениях

Всего за сутки поступило 256 заявлений и сообщений о нарушениях

Фото: из открытых источников

На протяжении последних суток в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 24 уголовных правонарушений. Общее количество открытых уголовных производств составляет 388 уголовных правонарушений: 192 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 196 – связанные с избирательным процессом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на управление коммуникаций Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в течение суток в полицию поступило 256 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано 36 – в городе Киеве, 29 – в Киевской, 24 – в Днепропетровской, 22 – в Донецкой, 15 – в Одесской, 14 - в Харьковской, 13 – в Николаевской, по 10 – в Закарпатской, Запорожской и Ровенской, по 8 - в Волынской, Кировоградской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

За все время избирательной кампании составлено 1286 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 5206 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Ранее сообщалось, что в городе Бахмут Донецкой области правоохранители зафиксировали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов.