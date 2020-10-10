Роман Гах от "Слуги народа" побеждает "динозавров" в Борщаговской ОТГ, - эксперт

По данным социологии, которую приводит эксперт, рейтинг Гаха сейчас 18,2%

По данным социологии, которую приводит эксперт, рейтинг Гаха сейчас 18,2%

Выборы в Борщаговской ОТГ, что под Киевом, ломают тренд этой избирательной кампании, ведь там старых "динозавров" местной политики Олеся Кудрика и Алексея Кодебского побеждает новое лицо от "Слуги народа" Роман Гах.

Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал политолог Кирилл Молчанов.

По его словам, на нынешних выборах партия "Слуга народа" мало где может предложить избирателю сильных кандидатов, "способных побороться со старыми, но не всегда добрыми, "крепкими хозяйственниками", у которых есть ресурс и связи в своих "вотчинах".

Но есть места, считает эксперт, где все происходит с точностью до наоборот, приводя в пример результаты социологии в Борщаговской ОТГ.

"Если верить результатам социологии, здесь новое лицо от "Слуги народа" Роман Гах, директор жилсервисов, о котором пару месяцев назад мало кто знал, обгоняет настоящих динозавров местной политики, многолетних глав сел, которые объединились в ОТГ, Олеся Кудрика и Алексея Кодебского", - подчеркнул Молчанов.

По данным социологии, которую приводит эксперт, рейтинг Гаха сейчас 18,2%. В то время как у Кодебского 15,8%, а у Кудрика 12,6%. Что касается рейтингов партий, то за "Слугу народа" в Борщаговке готовы голосовать 25,2% избирателей, что заметно выше, чем рейтинг "слуг" в целом по области, не говоря уже о столице.

"В чем же фишка Борщаговки? Эта ОТГ образована слиянием трех сел, вплотную примыкающих к Киеву - Софиевской Борщаговки, Петропавловской Борщаговки и Чаек, в которых уже очень много лет правят местные князья Кудрик и Кодебский. А избиратель в этих селах пошел совсем другой. Благодаря активной застройке последних лет, основная масса населения там – молодые представители среднего класса", - отметил Молчанов.

По его словам, в Борщаговке получается "почти ленинская революционная ситуация. Верхи не могут жить по-новому, а низы не хотят по-старому. Кудрик и Кодебский, каждый из которых хочет возглавить объединенную ОТГ, делают ставку на привычные им инструменты – админресурс, гречку, избирательный туризм и доступ к бюджетным ресурсам. Пользоваться другими они, наверное, уже просто не могут в силу возраста и привычки. А еще они теми же старыми методами старательно уничтожают друг друга, мешая размещать билборды и другую рекламу каждый на своей территории".

"А избиратель в Борщаговке хочет перемен, и именно Гах эти перемены олицетворяет. Он активно пользуется диджитал-инструментами, постоянно присутствует в соцсетях, придумал яркую наружную рекламу, расставил шатры с анимацией для детей и "ходит в народ". Часто и регулярно", - добавил политолог.

"В общем, крайне интересно будет понаблюдать за тем, чем закончатся выборы в Борщаговской ОТГ, ведь она в некотором роде слепок будущего всей Украины. Избиратель в сельском регионе под Киевом оказался слишком молод для гречки и админресурса. Очень может быть, что через несколько лет, когда основная масса избирателей тоже "помолодеет" в силу естественных причин, все те избирательные фишки, на которых 30 лет въезжают во власть наши старые элиты, перестанут работать. Но сейчас они еще работают и даже в Борщаговской ОТГ "дедов" рано списывать со счетов. Можно иметь какой угодно рейтинг, но админресурс, бюджетников и влияние на комиссии никто не отменял. Возможно, что когда старички поймут, что их главный враг новое лицо, то они объединят усилия против него. Посмотрим вымрут ли динозавры", - подытожил Молчанов.

Напомним, Олесь Кудрик является головой Софиевской Борщаговки с 2012 года. До этого он шесть лет занимал должность заместителя головы Софиевской Борщаговки. Действующий сельский голова Петропавловской Борщаговки Алексей Кодебский находится на должности уже 37 лет, с 1983 года.

По данным СМИ, лидером избирательной гонки в Борщаговской ОТГ является выдвиженец партии "Слуга народа" Роман Гах. После формирования руководства УИК в Борщаговской ОТГ Роман Гах заявил о том, что "земельная мафия собирается сфальсифицировать результаты выборов". Кроме того, народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Клочко сделал заявление, что "старые кланы Киевщины берут под свой контроль избирательные комиссии, в частности, в Борщаговской ОТГ".