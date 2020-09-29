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29 сентября 2020, 13:47 2

Зеленский обязал местную власть предоставлять проекты решений за 10 дней

29 сентября 2020, 13:47 2
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Документ направлен на предоставление обществу оперативной информации по обеспечению работы территориальных общин сел, поселков и городов
Документ направлен на предоставление обществу оперативной информации по обеспечению работы территориальных общин сел, поселков и городов
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский подписал закон относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов и решений органов местного самоуправления.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Согласно закону, проекты нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, разработанные соответствующими распорядителями, обнародуются ими не позднее чем за 10 рабочих дней до даты их рассмотрения с целью принятия вместо 20 рабочих дней", - говорится в сообщении.

Указывается, что документ направлен на совершенствование положений закона Украины "О доступе к публичной информации" с целью оптимизации работы органов представительной власти, предоставление обществу качественной, оперативной информации для обеспечения более быстрой и эффективной реализации прав и интересов территориальных общин сел, поселков и городов.

Закон "О внесении изменений в статью 15 закона Украины "О доступе к публичной информации" №890-IX относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления" Верховная Рада приняла 15 сентября 2020 года.

Напомним, на прошлой неделе президент подписал закон о надбавках для лиц с инвалидностью с детства.

Офис президента закон президент законопроект документ
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