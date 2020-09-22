Президент подписал закон о надбавках для лиц с инвалидностью с детства

Документ вводится в силу с 1 января 2021 года

Документ вводится в силу с 1 января 2021 года

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому вдвое повысят надбавки на уход для людей, которые имеют инвалидность с детства.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что данный документ усилит социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью путем повышения уровня государственной поддержки.

В частности, предполагается, что повышение указанной надбавки будет поэтапным и она увеличится следующим образом:

лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с января 2021 года с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022-го - до 200%;

лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы с 50% до 100%.

Кроме того, одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, - с 15% до 75%.

Законом надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А устанавливается на такого ребенка до 6 лет в размере:

150% прожиточного минимума для детей до 6 лет;

200% прожиточного минимума для детей до 6 лет.

А надбавка на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет увеличивается до:

150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет;

200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что Рада позволит детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет.