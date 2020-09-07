Партия Порошенко определилась с кандидатом в мэри Харькова

Им стал известный волонтер

Им стал известный волонтер

Фото из открытых источников

В партии "Европейская солидарность" определились с кандидатом на пост Харьковского городского главы на местных выборах.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы "ЕС".

Кандидатом на должность мэра Харькова на местных выборах 25 октября избрали Олега Абрамичева — волонтера, известного в добровольческих и армейских подразделениях Вооруженных сил Украины под позывным "Пиротехник".

"В течение шести лет войны проехал на своем авто почти один миллион километров и доставил более 200 тонн помощи военным и гражданским на Донбассе. Неоднократно привозил на фронт известных деятелей культуры – музыкантов, актеров, поэтов и писателей, чтобы поддержать искусством боевой дух наших защитников", — представили кандидата в партии.

Олег Абрамичев - харьковчанин, предприниматель, волонтер, соучредитель организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана", лидер команды "Европейской Солидарности" в городе Харькове.

Напомним, кремлевские политзаключенные Балух и Сущенко будут идти на местные выборы с Порошенко.