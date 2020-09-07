09:46  07 сентября
В Украине за сутки снова более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19
10:59  07 сентября
Обмен пленными: Зеленский заявил, что Украина своих не бросает
08:16  07 сентября
На Донбассе погиб военный - боевики повторно нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2020, 11:15 7

Партия Порошенко определилась с кандидатом в мэри Харькова

07 сентября 2020, 11:15 7
Читайте також українською мовою
Им стал известный волонтер
Им стал известный волонтер
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В партии "Европейская солидарность" определились с кандидатом на пост Харьковского городского главы на местных выборах.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы "ЕС".

Кандидатом на должность мэра Харькова на местных выборах 25 октября избрали Олега Абрамичева — волонтера, известного в добровольческих и армейских подразделениях Вооруженных сил Украины под позывным "Пиротехник".

"В течение шести лет войны проехал на своем авто почти один миллион километров и доставил более 200 тонн помощи военным и гражданским на Донбассе. Неоднократно привозил на фронт известных деятелей культуры – музыкантов, актеров, поэтов и писателей, чтобы поддержать искусством боевой дух наших защитников", — представили кандидата в партии.

Олег Абрамичев - харьковчанин, предприниматель, волонтер, соучредитель организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана", лидер команды "Европейской Солидарности" в городе Харькове.

Напомним, кремлевские политзаключенные Балух и Сущенко будут идти на местные выборы с Порошенко.

мэр Европейская солидарность партия Кандидат волонтеры
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Олег Петров о связях с местными политиками: "С Виктором Балогой не знаком, даже не знаю, как он сейчас выглядит"
Буряк и другие: кто будет бороться в Запорожье за мэрское кресло
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »