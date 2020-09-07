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07 вересня 2020, 11:15 7

Партія Порошенка визначилася з кандидатом у мери Харкова

07 вересня 2020, 11:15 7
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Ним став відомий волонтер
Ним став відомий волонтер
Фото з відкритих джерел
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У партії "Європейська солідарність" визначилися з кандидатом на посаду Харківського міського голови на місцевих виборах.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби "ЄС".

Кандидатом на посаду мера Харкова на місцевих виборах 25 жовтня обрали Олега Абрамичева — волонтера, відомого у добровольчих та армійських підрозділах Збройних сил України під позивним "Піротехнік".

"Протягом шести років війни проїхав на своєму авто майже один мільйон кілометрів та доправив більше 200 т допомоги військовим та цивільним на Донбасі. Неодноразово привозив на фронт відомих діячів культури – музикантів, акторів, поетів та письменників, щоб підтримати мистецтвом бойовий дух наших захисників", — представили кандидата у партії.

Олег Абрамичев – харків’янин, підприємець, волонтер, співзасновник організації "Благодійний фонд Сергія Жадана", лідер команди "Європейської Солідарності" у місті Харкові.

Нагадаємо, кремлівські політв`язні Балух і Сущенко йтимуть на місцеві вибори з Порошенком.

мер Європейська солідарність партія Кандидат волонтери
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