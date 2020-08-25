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25 августа 2020, 12:38 2

В Раде согласовали повышение зарплат медикам: на сколько могут вырасти выплаты

25 августа 2020, 12:38 2
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Повышение уже может начать действовать с сентября 2020 года
Повышение уже может начать действовать с сентября 2020 года
Рixabay
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Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал повышение зарплат медицинским работникам с сентября 2020 года.

Как пишет RegioNews, об этом рассказала в Telegram-канале пресс-служба "Слуги народа".

Согласно сообщению, с сентября на медицинских работников ожидает повышение зарплаты, деньги на это, а именно 6 миллиардов гривен планируют выделить из Фонда СOVID-19

Таким образом в сентябре–декабре 2020 года:

  • врачи (независимо от должностей – 133 тысячи человек) получат доплату в размере 70% от должностного оклада, то есть 3561 гривну в месяц;
  • специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием (247 тысяч человек) получат доплату в размере 50%, т. е. ежемесячная доплата – 2361 гривна;
  • младший медперсонал (138 тысяч человек) – 25% минимальной заработной платы, то есть ежемесячная доплата – 1181 гривна.

Отмечается, что такое решение комитета "сохраняет общую сбалансированность госбюджета исключительно путем экономии, рационального расходования и перераспределения средств".

Напомним, сегодня парламент повысил минималку в Украине до 5 тысяч гривен.

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