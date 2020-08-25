В Раде согласовали повышение зарплат медикам: на сколько могут вырасти выплаты
Повышение уже может начать действовать с сентября 2020 года
Повышение уже может начать действовать с сентября 2020 года
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал повышение зарплат медицинским работникам с сентября 2020 года.
Как пишет RegioNews, об этом рассказала в Telegram-канале пресс-служба "Слуги народа".
Согласно сообщению, с сентября на медицинских работников ожидает повышение зарплаты, деньги на это, а именно 6 миллиардов гривен планируют выделить из Фонда СOVID-19
Таким образом в сентябре–декабре 2020 года:
- врачи (независимо от должностей – 133 тысячи человек) получат доплату в размере 70% от должностного оклада, то есть 3561 гривну в месяц;
- специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием (247 тысяч человек) получат доплату в размере 50%, т. е. ежемесячная доплата – 2361 гривна;
- младший медперсонал (138 тысяч человек) – 25% минимальной заработной платы, то есть ежемесячная доплата – 1181 гривна.
Отмечается, что такое решение комитета "сохраняет общую сбалансированность госбюджета исключительно путем экономии, рационального расходования и перераспределения средств".
Напомним, сегодня парламент повысил минималку в Украине до 5 тысяч гривен.
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