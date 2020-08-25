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25 серпня 2020, 12:38 6

У Раді погодили підвищення зарплат медикам: на скільки можуть зрости виплати

25 серпня 2020, 12:38 6
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Підвищення вже може почати діяти з вересня 2020 року
Підвищення вже може почати діяти з вересня 2020 року
Рixabay
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Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив підвищення зарплат медичним працівникам з вересня 2020 року.

Як пише RegioNews, про це розказала у Telegram-каналі пресслужба "Слуги народу".

Згідно з повідомленням, з вересня на медичних працівників очікує підвищення зарплати, гроші на це, а саме 6 мільярдів гривень, планують виділити з Фонду СOVID-19

Таким чином у вересні–грудні 2020 року:

  • лікарі (незалежно від посад – 133 тисячі осіб) отримають доплату розміром 70% від посадового окладу, тобто 3561 гривню на місяць;
  • фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою (247 тисяч осіб) отримають доплату розміром 50%, тобто щомісячна доплата – 2361 гривня;
  • молодший медперсонал (138 тисяч осіб) – 25% мінімальної заробітної плати, тобто щомісячна доплата – 1181 гривня.

Зазначається, що таке рішення комітету "зберігає загальну збалансованість держбюджету виключно шляхом заощадження, раціональнішого витрачання та перерозподілу його коштів".

Нагадаємо, сьогодні парламент підвищив мінімалку в Україні до 5 тисяч гривень.

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