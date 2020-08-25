У Раді погодили підвищення зарплат медикам: на скільки можуть зрости виплати
Підвищення вже може почати діяти з вересня 2020 року
Підвищення вже може почати діяти з вересня 2020 року
Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив підвищення зарплат медичним працівникам з вересня 2020 року.
Як пише RegioNews, про це розказала у Telegram-каналі пресслужба "Слуги народу".
Згідно з повідомленням, з вересня на медичних працівників очікує підвищення зарплати, гроші на це, а саме 6 мільярдів гривень, планують виділити з Фонду СOVID-19
Таким чином у вересні–грудні 2020 року:
- лікарі (незалежно від посад – 133 тисячі осіб) отримають доплату розміром 70% від посадового окладу, тобто 3561 гривню на місяць;
- фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою (247 тисяч осіб) отримають доплату розміром 50%, тобто щомісячна доплата – 2361 гривня;
- молодший медперсонал (138 тисяч осіб) – 25% мінімальної заробітної плати, тобто щомісячна доплата – 1181 гривня.
Зазначається, що таке рішення комітету "зберігає загальну збалансованість держбюджету виключно шляхом заощадження, раціональнішого витрачання та перерозподілу його коштів".
Нагадаємо, сьогодні парламент підвищив мінімалку в Україні до 5 тисяч гривень.
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