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21 августа 2020, 10:00 3

На Черниговщине, в 208 округе, утвержден план мероприятий по подготовке промежуточных выборов

21 августа 2020, 10:00 3
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Выборы в 208 округе назначены в связи со смертью нардепа Валерия Давыденко
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Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область).

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

В то же время в Центризбиркоме обращают внимание на то, что в связи с внесением изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины” избирательный процесс этих выборов начинается за 60 дней до дня их проведения, то есть 26 августа 2020 года.

Известно, что выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.

Также, известно, что о своем участии в 208-м округе уже заявили лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, бывший нардеп от БПП Александр Грановский.

выборы смерть убийство депутат ЦИК
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