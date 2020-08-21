На Черниговщине, в 208 округе, утвержден план мероприятий по подготовке промежуточных выборов

Выборы в 208 округе назначены в связи со смертью нардепа Валерия Давыденко

Выборы в 208 округе назначены в связи со смертью нардепа Валерия Давыденко

Центральная избирательная комиссия утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область).

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

В то же время в Центризбиркоме обращают внимание на то, что в связи с внесением изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины” избирательный процесс этих выборов начинается за 60 дней до дня их проведения, то есть 26 августа 2020 года.

Известно, что выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.

Также, известно, что о своем участии в 208-м округе уже заявили лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, бывший нардеп от БПП Александр Грановский.