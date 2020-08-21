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21 серпня 2020, 10:00 3

На Чернігівщині, у 208 окрузі, затверджено план заходів з підготовки проміжних виборів

21 серпня 2020, 10:00 3
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Вибори у 208 окрузі призначені у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка
Вибори у 208 окрузі призначені у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка
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Центральна виборча комісія затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України  в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область).

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

Водночас у Центрвиборчкомі звертають увагу на те, що у звʼязку з внесенням змін до закону "Про вибори народних депутатів України” виборчий процес цих виборів починається за 60 днів до дня їх проведення, тобто 26 серпня 2020 року.

Відомо, що вибори у 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка.

Також, відомо що про свою участь у 208-му окрузі вже заявили лідер Радикальної партії Олег Ляшко, ексглава Офісу президента Андрій Богдан, колишній нардеп від БПП Олександр Грановський.

вибори смерть убивство депутат ЦВК
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