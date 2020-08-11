Суд обязал "Укрзализныцю" погасить долги "Донецкой железной дороги" перед "Сбербанком"

Суд принял соответствующее решение, несмотря на возражения юристов УЗ, которые утверждали, что регистрация "Донецкой железной дороги” не является прекращенной

Суд принял соответствующее решение, несмотря на возражения юристов УЗ, которые утверждали, что регистрация "Донецкой железной дороги” не является прекращенной

Фото: из открытых источников

Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной службы и обязал акционерное общество "Укрзализныця" погасить перед украинским "Сбербанком" 68,14 млн долларов задолженности.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на LB.ua.

Суд взыскал с "Укрзализныци" 54,95 млн долларов задолженности государственного предприятия "Донецкая железная дорога" по основной кредитной линии, а также 13,2 млн долларов задолженности по процентам", - говорится в сообщении.

Известно, что "Сбербанк" обращался в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании указанных средств с "Укрзализныци" в качестве задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и государственным предприятием "Донецкая железная дорога" в 2011 году.

Однако в связи с нахождением государственного предприятия "Донецкая железная дорога" в состоянии прекращения, банк решил взыскать задолженность с "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в АО "Укрзализныця" в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц предприятия при осуществлении закупок программного обеспечения электронного приобретения билетов сообщения "Киев-Борисполь", или так называемого "Бориспольского экспресса".