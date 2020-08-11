Суд обязал "Укрзализныцю" погасить долги "Донецкой железной дороги" перед "Сбербанком"
Хозяйственный суд Донецкой области удовлетворил ходатайство Государственной службы и обязал акционерное общество "Укрзализныця" погасить перед украинским "Сбербанком" 68,14 млн долларов задолженности.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на LB.ua.
Суд взыскал с "Укрзализныци" 54,95 млн долларов задолженности государственного предприятия "Донецкая железная дорога" по основной кредитной линии, а также 13,2 млн долларов задолженности по процентам", - говорится в сообщении.
Известно, что "Сбербанк" обращался в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании указанных средств с "Укрзализныци" в качестве задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и государственным предприятием "Донецкая железная дорога" в 2011 году.
Однако в связи с нахождением государственного предприятия "Донецкая железная дорога" в состоянии прекращения, банк решил взыскать задолженность с "Укрзализныци".
Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в АО "Укрзализныця" в рамках расследования фактов злоупотреблений должностных лиц предприятия при осуществлении закупок программного обеспечения электронного приобретения билетов сообщения "Киев-Борисполь", или так называемого "Бориспольского экспресса".