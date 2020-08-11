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Александра Кольченка признали виновным в драке под посольством Беларуси
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11 августа 2020, 14:41 8

Александра Кольченка признали виновным в драке под посольством Беларуси

11 августа 2020, 14:41 8
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Бывшему кремлевскому политзаключенному присудили 40 часов общественных работ
Бывшему кремлевскому политзаключенному присудили 40 часов общественных работ
Фото: Грати
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Шевченковский районный суд Киева признал Александра Кольченка виновным в мелком хулиганстве.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на "Грати".

Бывшему политзаключенному Кремля назначили 40 часов общественных работ за участие в драке возле посольства Беларуси, которая случилась вчера,10 августа.

Адвокат Кольченка Евгения Закревская заявила, что ее подзащитный будет подавать апелляцию на это решение.

Ранее сообщалось, что пид посольством Беларуси в Киеве состоялась акция протеста, в результате которой правоохранители жестко задержали бывшего политзаключенного Александра Кольченка. По словам правоохранителей, протестующий хотел бросить яйцо в здание посольства.

Чуть позже произошла стычка, в результате которой полицейской машине оторвали номерные знаки. Кроме того, активисты пытались забрать обратно задержанного.

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