Олександра Кольченка визнали винним у бійці під посольством Білорусі

Колишньому кремлівському політв`язню присудили 40 годин громадських робіт

Колишньому кремлівському політв`язню присудили 40 годин громадських робіт

Фото: Грати

Про це повідомляє Regionews з посиланням на "Ґрати".

Колишньому політв’язню Кремля призначили 40 годин громадських робіт через участь у бійці біля посольства Білорусі, яка трапилася вчора,10 серпня.

Адвокатка Кольченка Євгенія Закревська вже заявила, що її підзахисний подаватиме апеляцію на це рішення.

Раніше повідомлялося, що під посольством Білорусі в Києві відбулась акція протесту, в результаті якої правоохоронці жорстко затримали колишнього політв’язня Олександра Кольченка. За словами правоохоронців, протестувальник хотів кинути яйце в будівлю посольства.

Трохи пізніше відбулася сутичка, внаслідок якої поліцейській машині відірвали номерні знаки. Крім того, активісти намагалися забрати назад затриманого.