Олександра Кольченка визнали винним у бійці під посольством Білорусі
Шевченківський районний суд Києва визнав Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві.
Про це повідомляє Regionews з посиланням на "Ґрати".
Колишньому політв’язню Кремля призначили 40 годин громадських робіт через участь у бійці біля посольства Білорусі, яка трапилася вчора,10 серпня.
Адвокатка Кольченка Євгенія Закревська вже заявила, що її підзахисний подаватиме апеляцію на це рішення.
Раніше повідомлялося, що під посольством Білорусі в Києві відбулась акція протесту, в результаті якої правоохоронці жорстко затримали колишнього політв’язня Олександра Кольченка. За словами правоохоронців, протестувальник хотів кинути яйце в будівлю посольства.
Трохи пізніше відбулася сутичка, внаслідок якої поліцейській машині відірвали номерні знаки. Крім того, активісти намагалися забрати назад затриманого.