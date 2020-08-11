14:41  11 серпня
Олександра Кольченка визнали винним у бійці під посольством Білорусі
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11 серпня 2020, 14:41 8

Олександра Кольченка визнали винним у бійці під посольством Білорусі

11 серпня 2020, 14:41 8
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Колишньому кремлівському політв`язню присудили 40 годин громадських робіт
Колишньому кремлівському політв`язню присудили 40 годин громадських робіт
Фото: Грати
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Шевченківський районний суд Києва визнав Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на "Ґрати".

Колишньому політв’язню Кремля призначили 40 годин громадських робіт через участь у бійці біля посольства Білорусі, яка трапилася вчора,10 серпня.

Адвокатка Кольченка Євгенія Закревська вже заявила, що її підзахисний подаватиме апеляцію на це рішення.

Раніше повідомлялося, що під посольством Білорусі в Києві відбулась акція протесту, в результаті якої правоохоронці жорстко затримали колишнього політв’язня Олександра Кольченка. За словами правоохоронців, протестувальник хотів кинути яйце в будівлю посольства.

Трохи пізніше відбулася сутичка, внаслідок якої поліцейській машині відірвали номерні знаки. Крім того, активісти намагалися забрати назад затриманого.

суд політика ув'язнені посол Білорусь бійка
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