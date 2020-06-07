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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 11:01 31

Мінгромад і територій оприлюднило проекти районів України (КАРТИ)

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07 червня 2020, 11:01 31
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В усіх регіонах, окрім Криму, зменшили кількість і збільшили площу районів
Фото: Ракурс
В усіх регіонах, окрім Криму, зменшили кількість і збільшили площу районів

Міністерство громад і територій оприлюднило проєкти майбутніх районів України, окрім Криму.

Проєкти розподілу областей на райони опубліковані на сайті "Децентралізація", пише RegioNews.

У Мінрегіоні зазначили, що карти майбутніх районів підготовлені на основі пропозицій ОДА та консультацій з асоціаціями місцевого самоврядування і експертами. По суті, оприлюднений варіант – лише перший проект, до якого внесуть зміни в ході погоджень з урядом перед його остаточним ухваленням.

Мінрегіон спрямував на погодження проект постанови Верховної Ради щодо майбутніх районів в Україні. Звісно, що цей проект не є догмою. Ще вноситимуться пропозиції, які будуть обов’язково розглянуті і, якщо вони не суперечитимуть критеріям, яким мають відповідати майбутні райони, будуть враховані", - прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

Ключовий критерій, за яким відбувався поділ на райони – можливість організувати в них ефективну систему державного управління і дієві органи виконавчої влади. Крім того, згідно з "Методичними рекомендаціями щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня", в районі не може бути менше 150 тисяч жителів. Цей критерій, в свою чергу, базується на "Номенклатурі територіальних одиниць NUTS-3" Європейського Союзу.

Нагадаємо, що зараз в Україні 490 районів. При цьому в деяких з них проживає менше ніж 10 тисяч осіб, а в деяких - понад 150 тисяч.

Нагадаємо: Зеленський заявив про вихід децентралізаціі на фінішну пряму


Україна план адмінреформа Мінрегіон область Район територія Карта
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