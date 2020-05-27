В САП призвали Венедиктову не позорить и не оказывать давление на прокуроров

На рассмотрении ВАКС находятся более 200 дел

Фото: Facebook

На рассмотрении ВАКС находятся более 200 дел

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров САП в бездеятельности и обещает отреагировать на это. На что прокуроры отмечают, что Офис генпрокурора не может давать им указаний.

Об этом говорится в видеообращении Венедиктовой, которое опубликовала пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - заявила генпрокурор.

Она также привела несколько примеров, по ее мнению, плохой работы САП. В частности называлось дело о самовольном захвате чиновником земли в Пуще Водице.

Генпрокурор также упрекнула САП делами о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа, в отношении топ-руководителя одной из региональных служб автомобильных дорог, которого подозревают в хищении 100 млн грн, а также в отношении народного депутата Украины, которого с октября 2019 года подозревают в завладении 93 миллионами гривен "Укрзализныци".

Впоследствии прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры отреагировали на такую критику Венедиктовой. Они опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что генпрокурор и ее заместители не имеют права давать указания сотрудникам САП.

Также в заявлении на странице САП в Facebook говорится, что конфликт с генпрокурором связан с "политическими элитами".

Настоятельно призываем генерального прокурора не быть частью таких процессов, не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и позорить правоохранительную систему", - отметили в САП.

В САП подчеркнули, что на данный момент на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находятся более 200 уголовных дел, по обвинению лиц, которые "еще 5 лет назад могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в режиме online".

САП добавляет, что "миллиардные схемы в области энергетики, промышленности, добычи полезных ископаемых и других сферах экономической деятельности прекращены" благодаря совместным усилиям САП и НАБУ.

Ранее сообщалось, почему президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака на должность главы Офиса президента, а Ирину Венедиктову на должность Генерального прокурора Украины.