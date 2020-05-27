В САП закликали Венедиктову не ганьбити і не чинити тиск на прокурорів

На розгляді ВАКС знаходяться понад 200 справ

Фото: Facebook

На розгляді ВАКС знаходяться понад 200 справ

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у бездіяльності і обіцяє відреагувати на це. На що прокурори зазначають, що Офіс генпрокурора не може давати їм вказівок.

Про це йдеться у відеозверненні Венедиктової, який опублікувала прес-служба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень показало численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - заявила генпрокурор.

Вона також навела кілька прикладів, на її думку, поганої роботи САП. Зокрема називалося справа про самовільне захоплення чиновником землі в Пущі Водиці.

Генпрокурор також дорікнула САП справами про розкрадання коштів на виконання державного оборонного замовлення щодо топ-керівника однієї з регіональних служб автомобільних доріг, якого підозрюють у розкраданні 100 млн грн, а також щодо народного депутата України, якого з жовтня 2019 року підозрюють у заволодінні 93 мільйони гривень "Укрзалізниці".

Згодом прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури відреагували на таку критику Венедиктової. Вони опублікували відкритого листа, в якому заявили, що генпрокурор і її заступники не мають права давати вказівки працівникам САП.

Також у заяві на сторінці САП Facebook кажуть, що конфлікт з генпрокурором пов'язаний з "політичними елітами".

Настійно закликаємо генерального прокурора не бути частиною таких процесів, не чинити тиску на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і ганьбити правоохоронну систему", - зазначили в САП.

В САП підкреслили, що на даний момент на розгляді Вищого антикорупційного суду перебувають більше 200 кримінальних справ, за обвинуваченням осіб, які "ще 5 років тому могли зателефонувати генеральному прокурору і вирішити всі проблеми в режимі online".

САП додає, що "мільярдні схеми в області енергетики, промисловості, видобутку корисних копалин та інших сферах економічної діяльності припинені" завдяки спільним зусиллям САП і НАБУ.

Раніше повідомлялося, чому президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака на посаду глави Офісу президента, а Ірину Венедіктову на посаду Генерального прокурора України.