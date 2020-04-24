15:48  24 апреля
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
16:12  24 апреля
В Киевской области коронавирус зафиксировали в еще двух общежитиях
18:39  24 апреля
Суд отменил круглосуточный домашний арест для Татьяны Чорновол
UA | RU
UA | RU
Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
24 апреля 2020, 19:07 8

Руководить двумя РГА в Харьковской области поставили адвоката и медика-юриста

Читайте також
українською мовою
24 апреля 2020, 19:07 8
Читайте також українською мовою
В Харьковской области представили нового главу Изюмской районной государственной администрации, которого ранее "одобрил" президент Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua
В Харьковской области представили нового главу Изюмской районной государственной администрации, которого ранее "одобрил" президент Владимир Зеленский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службе Харьковской ОГА.

Янис Никифоров назначен председателем Изюмской районной государственной администрации распоряжением президента Украины №297/2020-рп от 21 апреля.

Справка: Янису Никифорову 35 лет. У него три высших образования. Окончил Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького (специальность "фармация", провизор); Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" ("правоведение", юрист) и Донецкий государственный университет управления ("экономика предприятия"). Последние места работы: главный специалист-юрисконсульт отдела юридического обеспечения Главного управления Гоструда в Киевской области и начальник юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью "Профифас", г. Киев.

По информации СМИ, Никифоров был основателем и председателем ООО "Лугпроектконсалтинг", которое на сегодняшний день приостановлено. Чиновник значится среди основателей общественной организации "Донецкая областная кікбоксерська ассоциация "УКА".

Юрий Аксенов

Отметим, что в тот же день распоряжением №296 был назначен руководитель Валковской районной государственной администрации. Им стал Юрий Аксенов.

По информации KHARKIV Today, Юрий Аксенов является харьковским адвокатом. У него есть жена, две дочери и сын. Летом прошлого года он купил квартиру в Харькове за более чем 2,5 миллиона гривен. Размер жилплощади — более 100 квадратных метров. Еще две квартиры, согласно декларации, есть у жены Аксенова. Также он указывает в документе автомобиль Mercedes-Benz gl450 2007 года выпуска, Volkswagen Multivan 2012 года выпуска и автобус ПАЗ 1987 года выпуска.

Аксенов задекларировал 322 биткоина стоимостью 1 миллион 600 тысяч гривен. За прошлый год он заработал 55 тысяч гривен в "Украинской финансовой группе". Наличными у Аксенова есть 260 тысяч евро,120 тысяч долларов и 770 тысяч гривен. Также он владеет третью корпоративных прав "Адвокатской конторы Кортис".

Также читайте: Одного уволил, восьмерых назначил: кому Зеленский доверил управлять РГА в Харьковской области


назначение РГА Харьковская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 апреля 2020, 22:15
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Наталья Стримовская
Олег Бегаль
Дмитрий Гордон
Все блоги »
Карантинный сепаратизм: почему Кернес тратит миллиарды на зоопарк и не хочет доплачивать врачам
24 апреля 2020, 15:00
Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал"
24 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »