Руководить двумя РГА в Харьковской области поставили адвоката и медика-юриста
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службе Харьковской ОГА.
Янис Никифоров назначен председателем Изюмской районной государственной администрации распоряжением президента Украины №297/2020-рп от 21 апреля.
Справка: Янису Никифорову 35 лет. У него три высших образования. Окончил Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького (специальность "фармация", провизор); Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" ("правоведение", юрист) и Донецкий государственный университет управления ("экономика предприятия"). Последние места работы: главный специалист-юрисконсульт отдела юридического обеспечения Главного управления Гоструда в Киевской области и начальник юридического отдела Общества с ограниченной ответственностью "Профифас", г. Киев.
По информации СМИ, Никифоров был основателем и председателем ООО "Лугпроектконсалтинг", которое на сегодняшний день приостановлено. Чиновник значится среди основателей общественной организации "Донецкая областная кікбоксерська ассоциация "УКА".
Юрий Аксенов
Отметим, что в тот же день распоряжением №296 был назначен руководитель Валковской районной государственной администрации. Им стал Юрий Аксенов.
По информации KHARKIV Today, Юрий Аксенов является харьковским адвокатом. У него есть жена, две дочери и сын. Летом прошлого года он купил квартиру в Харькове за более чем 2,5 миллиона гривен. Размер жилплощади — более 100 квадратных метров. Еще две квартиры, согласно декларации, есть у жены Аксенова. Также он указывает в документе автомобиль Mercedes-Benz gl450 2007 года выпуска, Volkswagen Multivan 2012 года выпуска и автобус ПАЗ 1987 года выпуска.
Аксенов задекларировал 322 биткоина стоимостью 1 миллион 600 тысяч гривен. За прошлый год он заработал 55 тысяч гривен в "Украинской финансовой группе". Наличными у Аксенова есть 260 тысяч евро,120 тысяч долларов и 770 тысяч гривен. Также он владеет третью корпоративных прав "Адвокатской конторы Кортис".
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