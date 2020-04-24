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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
24 квітня 2020, 19:07 14

Керувати двома РДА в Харківській області поставили адвоката і медика-юриста

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24 квітня 2020, 19:07 14
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У Харківській області представили нового голову Ізюмської районної державної адміністрації, якого раніше "схвалив" президент Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua
У Харківській області представили нового голову Ізюмської районної державної адміністрації, якого раніше "схвалив" президент Володимир Зеленський

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

Яніс Нікіфоров призначений головою Ізюмської районної державної адміністрації розпорядженням президента України №297/2020-рп від 21 квітня.

Довідка: Янісу Нікіфорову 35 років. У нього три вищих освіти. Закінчив Донецький державний медичний університет ім. М. Горького (спеціальність "фармація", провізор); Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" ("правознавство", юрист) та Донецький державний університет управління ("економіка підприємства"). Останні місця роботи: головний спеціаліст-юрисконсульт відділу юридичного забезпечення Головного управління Держпраці у Київській області та начальник юридичного відділу Товариства з обмеженою відповідальністю "Профифас", м. Київ.

За інформацією ЗМІ, Нікіфоров був засновником і головою ТОВ "Лугпроектконсалтинг", діяльність якого на сьогоднішній день припинено. Чиновник значиться серед засновників громадської організації "Донецька обласна кікбоксерська асоціація "УКА".

Юрій Аксьонов

Зазначимо, що того ж дня розпорядженням №296 був призначений керівник Валківської районної державної адміністрації. Ним став Юрій Аксьонов.

За інформацією KHARKIV Today, Юрій Аксьонов є харківським адвокатом. У нього є дружина, дві дочки і син. Влітку минулого року він купив квартиру в Харкові за більш ніж 2,5 мільйона гривень. Розмір житлової площі більше 100 квадратних метрів. Ще дві квартири, згідно декларації, є у дружини Аксьонова. Також він вказує в документі автомобіль Mercedes-Benz gl450 2007 року випуску, Volkswagen Multivan 2012 року випуску та автобус ПАЗ 1987 року випуску.

Аксьонов задекларував 322 біткоїна вартістю 1 мільйон 600 тисяч гривень. За минулий рік він заробив 55 тисяч гривень на "Українській фінансовій групі". Готівкою в Аксьонова є 260 тисяч євро,120 тисяч доларів і 770 тисяч гривень. Також він володіє третиною корпоративних прав "Адвокатської контори Кортіс".

Також читайте: Одного звільнив, вісьмох призначив: кому Зеленський довірив керувати РДА в Харківській області


призначення РДА Харківська область
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