Чумак ушел в отставку

Исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку

Фото: facebook/vik.chumak

Исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на его заявление, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

Также Чумак поблагодарил всех за поддержку.

"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал", - написал он.

Напомним, 17 марта Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.

5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата. Исполняющим обязанности генпрокурора назначили Виктора Чумака.