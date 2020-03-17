Чумак ушел в отставку
Исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку
Исполняющий обязанности главы Офиса генпрокурора Виктор Чумак подал в отставку
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на его заявление, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.
Также Чумак поблагодарил всех за поддержку.
"Я уже дважды хочу поблагодарить от нашей команды всех тех, кто в нас верил и нас поддерживал", - написал он.
Напомним, 17 марта Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.
5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата. Исполняющим обязанности генпрокурора назначили Виктора Чумака.
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