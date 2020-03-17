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17 березня 2020, 10:22

Чумак пішов у відставку

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17 березня 2020, 10:22
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Виконуючий обов'язки глави Офісу генпрокурора Віктор Чумак подав у відставку
Фото: facebook/vik.chumak
Виконуючий обов'язки глави Офісу генпрокурора Віктор Чумак подав у відставку

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на його заяву, яку він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Також Чумак подякував усім за підтримку.

"Я вже двічі хочу подякувати від нашої команди всім тим, хто в нас вірив і нас підтримував", - написав він.

Нагадаємо, 17 березня Верховна рада України підтримала кандидатуру Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора України.

5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати. Виконуючим обов'язки генпрокурора призначили Віктора Чумака.


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