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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
21 ноября 2024, 22:09

Выступление Путина с завуалированными ядерными угрозами. Что это все значит?

21 ноября 2024, 22:09
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Будучи трусом по натуре, Путин всегда наслаждается страхом противника
Будучи трусом по натуре, Путин всегда наслаждается страхом противника
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1. Путин начал игру в Карибский кризис-2 и это главная игра его жизни. Он всегда мечтал переиграть этот кризис и взять на слабо США, потому что считает, что именно тогда Хрущев мог сломать ход истории, и если бы тогда не испугался, США были бы сломаны.

2. ⁠Он вообще все делает исключительно с оглядкой на США и во всем апеллирует к США.

3. ⁠Он сужает себе поле для маневров. Максимально подняв ставки, требуя (прося), чтобы Трамп ему позвонил первым. Это вообще идея-фикс, чтобы ему позвонили и начали с ним разговаривать. Сам по себе разговор для него будет означать в его воображении, что его боятся. А это важнее договоренностей. Будучи трусом по натуре, он всегда наслаждается страхом противника.

4. ⁠Российские элиты испуганы и точно уже считают, что надо что-то с этим делать. Они ему не простят этого испуга, как бы ни странно ни звучало сейчас. Он совсем нарушает все договоры. Но теперь он не просто делает их беднее, он делает их соучастниками убийства самих себя. А на коллективный суицид они не готовы. И это обязательно будет менять настроения элит. Хотя и с оттяжкой во времени.

5. ⁠Очень интересно, но Китай молчит. Китай считает, что это его шанс на переговоры с США. Вообще ядерный удар им может быть выгоден, потому что тогда США вынуждены будут идти к ним на переговоры. Правда, тогда неизвестным остается то, как и кто извне сыграет в смену власти в РФ. Плюс появится фактор КНДР, хотя этот фактор Китай может относительно легко решить, задушив Кима в объятиях.

6. ⁠В окружении Путина точно есть группа людей, которой выгоден ядерный удар, потому что тогда они смогут изолировать Путина в бункере. Думаю, эту группу возглавляет Кириенко.

7. Впервые за эти три года могу сказать, что появляется угроза ядерного удара. Пока небольшая, но она есть.

8. Главный вопрос теперь снова один: мы являемся объектами. И здесь у нас, как и 24.02.22, есть только одна игра - не испугаться, чтобы стать субъектами.

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