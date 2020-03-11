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11 марта 2020, 08:50 6

Рада рассмотрит изменения в языковой закон - Разумков

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11 марта 2020, 08:50 6
Читайте також українською мовою
Парламент Украины рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного
Фото: скрин с видео
Парламент Украины рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного

Как передает RegioNews, об этом заявил председатель Верховный Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.

"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", - сказал он.

Напомним, 6 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение относительно языкового закона. Согласно документу, закон не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств. Комиссия призвала украинскую власть отсрочить воплощение положений языкового закона до принятия закона о национальных меньшинствах.


закон Верховная Рада Дмитрий Разумков украинский язык
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