Рада розгляне зміни до мовного закону - Разумков

Парламент України розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної

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Парламент України розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної

Як передає RegioNews, про це заявив голова Верховного Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, з цього питання є відповідні законопроекти.

"Якщо я не помиляюся, то один з них пройшов комітет. І вони потраплять в зал. А далі рішення прийматиме Верховна Рада", - сказав він.

Нагадаємо, 6 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо мовного закону. Згідно з документом, закон не встановлює належного балансу між українською мовою та мовами меншин. Комісія закликала українську владу відстрочити втілення положень мовного закону до прийняття закону про національні меншини.