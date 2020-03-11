Рада розгляне зміни до мовного закону - Разумков
Парламент України розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної
Парламент України розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної
Як передає RegioNews, про це заявив голова Верховного Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".
За його словами, з цього питання є відповідні законопроекти.
"Якщо я не помиляюся, то один з них пройшов комітет. І вони потраплять в зал. А далі рішення прийматиме Верховна Рада", - сказав він.
Нагадаємо, 6 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо мовного закону. Згідно з документом, закон не встановлює належного балансу між українською мовою та мовами меншин. Комісія закликала українську владу відстрочити втілення положень мовного закону до прийняття закону про національні меншини.
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