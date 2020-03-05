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05 марта 2020, 13:47 4

В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов

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05 марта 2020, 13:47 4
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В рамках обмена пленными Украина намерена освободить почти 200 человек, находящихся в Российской Федерации и в так называемых "республиках Донбасса"
Фото: СНБО
В рамках обмена пленными Украина намерена освободить почти 200 человек, находящихся в Российской Федерации и в так называемых "республиках Донбасса"

Об этом рассказал "Украинскому радио" секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

По его словам, списки на обмен пленными есть, и они постоянно соглашаются.

"У нас есть большое желание забрать наших пленных домой. Это почти 200 человек", - отметил Данилов.

Он также рассказал, почему в списки на обмен попадают лица, которые сотрудничали с боевиками и занимались пытками украинцев.

"Это сложный вопрос, к которому я бы осторожно относился. Сегодня у нас есть сложные процессы, когда человек что-то говорит, а потом оно не совсем подтверждается", - сказал Данилов.


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