В СНБО рассказали, сколько украинцев освободят из плена террористов
В рамках обмена пленными Украина намерена освободить почти 200 человек, находящихся в Российской Федерации и в так называемых "республиках Донбасса"
В рамках обмена пленными Украина намерена освободить почти 200 человек, находящихся в Российской Федерации и в так называемых "республиках Донбасса"
Об этом рассказал "Украинскому радио" секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.
По его словам, списки на обмен пленными есть, и они постоянно соглашаются.
"У нас есть большое желание забрать наших пленных домой. Это почти 200 человек", - отметил Данилов.
Он также рассказал, почему в списки на обмен попадают лица, которые сотрудничали с боевиками и занимались пытками украинцев.
"Это сложный вопрос, к которому я бы осторожно относился. Сегодня у нас есть сложные процессы, когда человек что-то говорит, а потом оно не совсем подтверждается", - сказал Данилов.
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