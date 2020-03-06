Зеленский в Кременчуге: вертолет гаранта сел на территории вагоностроительного завода

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой двухдневный визит в Полтавскую область

Фото: kremen.today

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой двухдневный визит в Полтавскую область

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на местное издание "КременчукTODAY", 6 марта гарант прибыл с официальным визитом в Кременчуг. Он прилетел на вертолете, который приземлился на территории Крюковского вагонзавода.

Как сообщается, главу государства встретили мэр города Виталий Малецкий и руководитель вагонзаводу Владимир Приходько.

Также во время встречи присутствовали министр инфраструктуры Владислав Криклий, директор ЮЖД Николай Уманец, а также народные депутаты Алексей Мовчан, Андрей Боблях и Максим Березин (все они представляют мажоритарные округа Полтавщины от "Слуги народа").

Напомним, 5-6 марта президент Владимир Зеленский проводит рабочий визит на Полтавщине.

5 марта президент посетил санаторий "Новые Санжары” и лично встретил эвакуированных из-за коронавируса из китайского города Ухань граждан Украины и иностранцев. После этого Зеленский встретился с представителями малого и среднего бизнеса Полтавщины, которые пожаловались президенту, что им трудно конкурировать на рынке.