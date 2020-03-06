Зеленский в Кременчуге: вертолет гаранта сел на территории вагоностроительного завода
Как сообщает RegioNews, ссылаясь на местное издание "КременчукTODAY", 6 марта гарант прибыл с официальным визитом в Кременчуг. Он прилетел на вертолете, который приземлился на территории Крюковского вагонзавода.
Как сообщается, главу государства встретили мэр города Виталий Малецкий и руководитель вагонзаводу Владимир Приходько.
Также во время встречи присутствовали министр инфраструктуры Владислав Криклий, директор ЮЖД Николай Уманец, а также народные депутаты Алексей Мовчан, Андрей Боблях и Максим Березин (все они представляют мажоритарные округа Полтавщины от "Слуги народа").
Напомним, 5-6 марта президент Владимир Зеленский проводит рабочий визит на Полтавщине.
5 марта президент посетил санаторий "Новые Санжары” и лично встретил эвакуированных из-за коронавируса из китайского города Ухань граждан Украины и иностранцев. После этого Зеленский встретился с представителями малого и среднего бизнеса Полтавщины, которые пожаловались президенту, что им трудно конкурировать на рынке.
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