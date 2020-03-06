11:42  06 марта
У Зеленского отреагировали на слова Шмыгаля о подаче воды в Крым
12:14  06 марта
Не будем ликвидировать больницы и увольнять медиков - премьер
13:00  06 марта
"Подлый удар в спину": Меджлис прокомментировал крымское заявление Шмыгаля
UA | RU
UA | RU
06 марта 2020, 13:32 8

Зеленский в Кременчуге: вертолет гаранта сел на территории вагоностроительного завода

Читайте також
українською мовою
06 марта 2020, 13:32 8
Читайте також українською мовою
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой двухдневный визит в Полтавскую область
Фото: kremen.today
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой двухдневный визит в Полтавскую область

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на местное издание "КременчукTODAY", 6 марта гарант прибыл с официальным визитом в Кременчуг. Он прилетел на вертолете, который приземлился на территории Крюковского вагонзавода.

Как сообщается, главу государства встретили мэр города Виталий Малецкий и руководитель вагонзаводу Владимир Приходько.

Также во время встречи присутствовали министр инфраструктуры Владислав Криклий, директор ЮЖД Николай Уманец, а также народные депутаты Алексей Мовчан, Андрей Боблях и Максим Березин (все они представляют мажоритарные округа Полтавщины от "Слуги народа").

Напомним, 5-6 марта президент Владимир Зеленский проводит рабочий визит на Полтавщине.

5 марта президент посетил санаторий "Новые Санжары” и лично встретил эвакуированных из-за коронавируса из китайского города Ухань граждан Украины и иностранцев. После этого Зеленский встретился с представителями малого и среднего бизнеса Полтавщины, которые пожаловались президенту, что им трудно конкурировать на рынке.


Владимир Зеленский Полтавская область Кременчуг
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »