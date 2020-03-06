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06 березня 2020, 13:32 14

Зеленский у Кременчуці: гелікоптер гаранта сів на території вагонобудівного заводу

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06 березня 2020, 13:32 14
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Президент України Володимир Зеленський продовжує свій дводенний візит до Полтавської області
Фото: kremen.today
Президент України Володимир Зеленський продовжує свій дводенний візит до Полтавської області

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на місцеве видання "КременчукTODAY", 6 березня гарант прибув з офіційним візитом до Кременчука. Він прилетів на вертольоті, який приземлився на території Крюківського вагонзаводу.

Як повідомляється, главу держави зустріли мер міста Віталій Малецький та керівник вагонзаводу Володимир Приходько.

Також під час зустрічі були присутні міністр інфраструктури Владислав Криклій, директор Південної залізниці Микола Уманець, а також народні депутати олексій Мовчан, Андрій Боблях та Максим Березін (всі вони представляють мажоритарні округи Полтавщини від "Слуги народу”).

Напомним, 5-6 березня президент Володимир Зеленський проводить робочий візит на Полтавщині.

5 березня президент відвідав санаторій "Нові Санжари” та особисто зустрів евакуйованих через коронавірус із китайського міста Ухань громадян України та іноземців. Після цього Зеленський зустрівся із представниками малого і середнього бізнесу на Полтавщині, які поскаржилися президенту, що їм важко конкурувати на ринку.


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